پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: برنامه ایران جان - هرمزگان ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان به مردم ایران اسلامی و کشورهای همسایه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در جلسه هم اندیشی با بنگاههای اقتصادی هرمزگان گفت: در برنامه ایران جان از ظرفیت تمام شبکههای ملی و کشورهای همسایه برای تبیین وضعیت استان، در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه استان استفاده میشود.
بیشتر بخوانید؛ امضای تفاهم نامه رویداد ایران جان با استانداری هرمزگان
وی با اشاره به اینکه هرمزگان یکی از راهبردیترین استانهای کشور است افزود: این برنامه فرصتی برای بنگاههای اقتصادی است که دستاوردها و زمینههای سرمایه گذاری خود را به مردم کشورمان و همسایه نشان دهند تا زنجیرههای پایین دستی تبیین شود که این گام بلندی است.
استاندار هرمزگان گفت: در این برنامه همچنین بنگاههای اقتصادی میتوانند مشکلات خود را در سطح ملی بیان کنند تا با مشارکت کارشناسان ملی حل شود.