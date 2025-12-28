استاندار هرمزگان گفت: برنامه ایران جان - هرمزگان ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان به مردم ایران اسلامی و کشور‌های همسایه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در جلسه هم اندیشی با بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان گفت: در برنامه ایران جان از ظرفیت تمام شبکه‌های ملی و کشور‌های همسایه برای تبیین وضعیت استان، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه استان استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان یکی از راهبردی‌ترین استان‌های کشور است افزود: این برنامه فرصتی برای بنگاه‌های اقتصادی است که دستاورد‌ها و زمینه‌های سرمایه گذاری خود را به مردم کشورمان و همسایه نشان دهند تا زنجیره‌های پایین دستی تبیین شود که این گام بلندی است.

استاندار هرمزگان گفت: در این برنامه همچنین بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند مشکلات خود را در سطح ملی بیان کنند تا با مشارکت کارشناسان ملی حل شود.