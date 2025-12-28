به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی در نشست خبری تصریح کرد: به لحاظ قانونی در سال ۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای را با موضوع مدیریت یکپارچه حریم مصوب و در سال ۱۴۰۲ بعد از ۷ سال این مصوبه شورای عالی شهرسازی ابلاغ شد. رویکرد این مصوبه به این گونه بود که ارائه هرگونه مجوز در حریم تهران در کمیته‌ای تصمیم گیری شود تا مجوز‌های غیرقانونی صادر نشود. این مصوبه یک نظم و انضباطی را به مساله حریم داده بود.

وی افزود: در مناطقی که دارای حریم هستند اختلافات و ابهاماتی در تعاریف وجود دارد که باعث شده ساخت و ساز‌ها در حریم تهران، بحرانی شود.

محمدی با بیان اینکه مساحت محدوده شهری منطقه ۱۸ حدود ۴ هزار هکتار است و به همین میزان نیز حریم دارد، ادامه داد:، اما با این حال شاهد این بودیم که بعد از مدتی استانداری این مصوبه را با صدور بخشنامه جدیدی زیر سوال برد؛ بنابراین با توجه به این بخشنامه شاهد ایجاد و ساخت و ساز‌هایی در حریم هستیم هستیم. در حالی که می‌توانیم با توجه بیشتری به قوانین و ضوابط، یک شیوه نامه مشترکی را ابلاغ کنیم که زمین خواران در حریم با سو استفاده از تعاریف مختلف در مساله حریم، تخلف نکنند.

شهردار منطقه ۱۸ همچنین گفت: شرکت بهمن خودرو در چند ماه اخیر از ۱۵۰ هکتار زمین سو استفاده کرده و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را انجام داده است. ضلع شمال زمین را با دیوار‌های پیش ساخته بتنی به ارتفاع سه متر دیوار کشی و حتی شعار سال را روی دیوار آورده است.

وی افزود: در کنار آن نیز کانتینر‌هایی را که مستقیما از چین وارد شده در این زمین‌ها مستقر کردند. یک گاوداری در این زمین وجود دارد که دیوار‌های بتنی را در داخل این گاوداری دپو می‌کنند.

محمدی ادامه داد: شرکت بهمن خودرو دو بخش دارد که بخشی از آن که قدیمی است و حدود ۴۰ هکتار است در آن محدوده واقع شده که تخلف ماده صد داشت و مانند سایر رای‌های ماده صد با آن برخورد شده بود، اما این زمین خواری نباید با آن اشتباه گرفته شود.