طی گشت و پایش ماموران یگان حفاظت محیط زیست در مناطق تحت مدیریت ۹ نفر از متخلفین شکار و صید غیرمجاز در نقاط مختلف استان اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای مأموریتهای یگان حفاظت محیط زیست مبنی بر پایش، کنترل و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز حیات وحش، طی روزهای اخیر مجموعهای از عملیاتهای مؤثر توسط نیروهای محیطبان و همیاران طبیعت در نقاط مختلف استان اردبیل به انجام رسید که منجر به دستگیری ۹ متخلف و تعدادی کشف و ضبط ادوات شکار شد.
هاشم میرزانژاد افزود: این اقدامات طی یک هفته گذشته در شهرستانهای پارسآباد، گرمی، بیلهسوار، نمین، هشجین و در مناطق حفاظتشده و شکار ممنوع از جمله آقداغ، دربند مشکول، تالاب پتهخور و منطقه گندیمن صورت گرفته است.
وی در پایان از شهروندان و همیاران طبیعت که با گزارشدهی مؤثر، نقش حیاتی در حفظ منابع طبیعی ایفا میکنند، قدردانی کرد و افزود: تمامی متخلفان پس از تکمیل صورتجلسات، به مراجع قضایی معرفی شدند و همچنین برخورد با شکار و صید غیرمجاز با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: از مردم تقاضا داریم گزارشهای خود درباره تخلفات صید و شکار یا خرید و فروش غیرمجاز گونههای وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ ارسال کنند.