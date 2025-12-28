مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از انجام قریب به ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه صنایع معدنی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از انجام قریب به ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه صنایع معدنی این منطقه خبر داد.

احمد عرب بنی‌اسد در حاشیه بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان از نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان گفت: حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی از سوی شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه آینده منطقه به واسطه این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار روشن و امیدوارکننده است، افزود: با تلاش همکاران ما در اداره کل صمت جنوب کرمان برای تحقق جهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار، می‌توان آینده‌ای درخشان برای توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه متصور شد.

بنی‌اسد همچنین ارتباط و تعامل میان شرکت‌های صنعتی و معدنی حاضر در نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در جریان این نمایشگاه، قراردادهای خوبی برای سرمایه‌گذاری میان شرکت‌ها منعقد شده که نویدبخش اتفاقات مثبت در حوزه صنعت و معدن جنوب کرمان است.