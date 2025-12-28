به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: هم اکنون تمامی محور‌های شهرستان‌های بویین میاندشت، خوانسار، گلپایگان، فریدن، فریدونشهر، چادگان و تیران و کرون به دلیل بارش برف و کولاک لغزنده است.

مریم تاکی افزود: محور دامنه -خوانسار، خوانسار -بویین میاندشت و بویین میاندشت -الیگودرز نیز هم اکنون بر اثر بارش برف و کاهش محسوس دما همراه با مه گرفتگی شدید است.

وی با بیان اینکه راهداران در این مناطق در حال عملیات نمک و شن پاشی هستند، ادامه داد: هم اکنون رفت و آمد در محور فرعی خوانسار-بویین میاندشت به دلیل بارش سنگین برف و کولاک با سختی روبه رو است و از رانندگان درخواست می‌شود از این مسیر تردد نکنند.

مریم تاکی با اشاره به اینکه براساس اعلام هواشناسی این سامانه بارشی تا اواخر وقت سه شنبه ۹ دیماه در استان فعال است، به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر مطلع شوند، همچنین رانندگان ملزم هستند از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه چراغ‌ها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.