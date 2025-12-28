پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از امدادرسانی به ۳۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری، با تأکید بر اینکه با وجود بارش برف در سطح استان، تردد در محورهای استان روان است، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۱۳ نفر از مسافران در راهمانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.
شکری با اشاره به حجم عملیات انجامشده در این مدت تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۹۸ راهدار استان با استفاده از ۱۶۸ دستگاه ماشینآلات و ۱۷۰۵ تن شن و ماسه، ۲ هزار و ۸۸۸ کیلومتر برفروبی در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از برفروبی محورهای روستایی خبر داد و گفت: درحال حاضر با تلاش راهداران هیچ راه روستایی مسدود نبوده و طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ محور روستایی به طول ۹۲ کیلومتر برفروبی و بازگشایی شده و تردد در این مسیرها برقرار است.
شکری با اشاره به اینکه از رانندگان درخواست میشود پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی، بهویژه زنجیرچرخ، را همراه داشته باشند، افزود: راهداران استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در زمان بارشها هیچگونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.