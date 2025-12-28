پخش زنده
به دلیل بارش برف و برودت هوا در منطقه خلخال، فعالیتهای آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهری و روستایی در «نوبت عصر» بهصورت غیرحضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی آموزش و پرورش استان اعلام کرد، به دلیل بارش برف و برودت هوا در منطقه خلخال، فعالیتهای آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهری و روستایی در «نوبت عصر» بهصورت غیرحضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی، مدارس استثنایی و مرکز سنجش منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
همچنین آزمونهای نهایی طبق برنامه و در موعد و زمان مقرر برگزار میشوند.