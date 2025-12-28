پخش زنده
طرحهای کلان توسعه زیرساختهای ریلی کشور با محوریت خطآهن داربازا–مکتارال و ارتقای خطوط شرقی، تا سال ۲۰۲۶ به مرحله بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روند توسعه کریدورهای ریلی کشور با شتاب قابل توجهی ادامه دارد و وزارت راه و شهرسازی از تکمیل خطآهن داربازا–مکتارال بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی حوزه حملونقل تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی خبر داده است.
این مسیر با اتصال مناطق جنوبی به شبکه ریلی ملی، ظرفیت جابهجایی ۲۰ میلیون تن بار در سال را فراهم میکند و به تقویت حملونقل درونمرزی و توسعه ترانزیت بینالمللی کمک شایانی خواهد کرد.
در شرق کشور نیز پروژه نوسازی خطآهن آلتینکول–ژتیگن در حال اجراست که با هدف افزایش ظرفیت حمل بار طراحی شده است. طبق برنامه، با تکمیل این طرح تا سال ۲۰۲۶، توان جابجایی کالا در این محور به ۲۵ میلیون تن در سال خواهد رسید.
همزمان با اجرای این دو پروژه، توسعه زیرساختهای ریلی منتهی به گذرگاههای مرزی نور ژولی، آتامکن و کاراسو نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات شامل احداث پلها و مسیرهای کمکی جدید برای کاهش گلوگاههای ترافیکی و تسهیل تردد ریلی خواهد بود.
با پیشرفت این برنامهها، شبکه ریلی شرق و جنوب ایران به یکی از مسیرهای راهبردی ترانزیت منطقهای تبدیل میشود و زمینه را برای افزایش سهم ایران در تجارت بینالمللی و ارتقای جایگاه لجستیکی کشور فراهم میکند.