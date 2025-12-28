پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی یزد، حوادث ترافیکی را یکی از جدیترین دغدغههای اجتماعی و سلامت استان یزد دانست و تأکید کرد که کاهش تصادفات تنها با همکاری جامع دانشگاه، پلیس، رسانهها و مردم ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر سیدرضا زکیپور، حوادث ترافیکی را یکی از جدیترین دغدغههای اجتماعی و سلامت استان یزد دانست و تأکید کرد که کاهش تصادفات تنها با همکاری جامع دانشگاه، پلیس، رسانهها و مردم و فرهنگسازی رانندگی مسئولانه ممکن است.
وی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان یزد و قرار گرفتن آن در مسیرهای ترانزیتی کشور، حجم بالای تردد خودروها را یکی از عوامل افزایش خطر تصادفات دانست و تأکید کرد: این موضوع نیازمند نگاه فراتر از اقدامات مقطعی و برخورد صرفاً پلیسی است.
وی، فرهنگ رانندگی را یکی از نقاط ضعف اصلی در بروز حوادث عنوان و افزود: بخش قابل توجهی از تصادفات ناشی از بیتوجهی به قوانین ساده مانند استفاده از کمربند ایمنی، سبقت غیرمجاز و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است که جان راننده و سایر شهروندان را به خطر میاندازد.
سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: کاهش حوادث ترافیکی نیازمند یک رویکرد جامع است که همزمان ابعاد علمی، اجتماعی و حاکمیتی را در بر گیرد؛ انجام پژوهشهای دانشگاهی برای شناسایی الگوهای خطر، آموزش عمومی، نقشآفرینی رسانهها و سازمانهای مردمنهاد و سرمایهگذاری در زیرساختهای ایمن، از ارکان اصلی این رویکرد است.
زکیپور با بیان ظرفیت استان یزد برای تبدیل شدن به الگویی ملی در کاهش تصادفات گفت: پشتوانه فرهنگی و علمی یزد میتواند زمینهساز ایجاد شبکهای از همکاری میان دانشگاهها، پلیس راهور، رسانهها و مردم شود؛ شبکهای که علاوه بر کاهش آمار تصادفات، فرهنگ رانندگی ایمن را به یک ارزش اجتماعی پایدار تبدیل کند.
وی در پایان تأکید کرد: رانندگی مسئولانه باید به یک مطالبه اجتماعی در یزد تبدیل شود؛ مطالبهای که جان انسانها را در اولویت قرار داده و مسیرهای استان را از صحنههای حادثه به مسیرهای زندگی و امید بدل سازد.