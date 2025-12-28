به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی رحیمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر گفت: کنترل کوچ و مدیریت چرای دام، جلوگیری از قاچاق محصولات فرعی جنگلی و مرتعی، حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، مقابله با قطع درختان و ریشه‌کنی گیاهان مرتعی، اجرای طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس، جلوگیری از شخم و شیار مراتع و نیز کنترل و مهار آتش سوزی مهم‌ترین اقدام‌های این یگان بوده است.

وی افزود: ناصر رحیمی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی فریدونشهر به نمایندگی لوح تقدیر دریافت کرد.