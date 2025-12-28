پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، از تحقق برنامههای این اداره در حوزه تثبیت اراضی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون افزود: از آغاز سال جاری تاکنون، ۱۶۰۰ فقره سند تکبرگی برای اراضی ملی و دولتی اخذ شده که این میزان، عملکردی فراتر از انتظار و معادل ۱۰۷ درصد تحقق برنامه اجرایی را نشان میدهد؛ میزانی که قرار است تا پایان سال جاری نیز افزایش یابد.
وی تأکید کرد: این حجم از ثبت اسناد، که در بازه زمانی کوتاه، بیسابقه توصیف شده است، مستقیماً به تثبیت مالکیتها کمک میکند. این تثبیت نقش کلیدی در جلوگیری از زمینخواری و سوءاستفادههای احتمالی در اراضی ملی و شخصی داشته و به تبع آن، منجر به کاهش پروندههای حقوقی در محاکم قضایی خواهد شد.
وی صدور این اسناد را گامی اساسی در راستای اجرای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه و تکمیل طرح کاداستر ملی دانست که با همکاری مستمر با ادارات ثبت و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت محقق شده است. این شفافیت در امور ثبتی، ارائه خدمات بهینه و جلوگیری از هرگونه جعل اسناد مالکیت را برای شهروندان به همراه دارد.
در حال حاضر، ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان در بانک زمین آذربایجان غربی ثبت شده است.
در بخش اراضی واقع در داخل حریم و محدوده شهرها، طی امسال برای بیش از ۹ هزار و ۷۱۰ هکتار از اراضی ملی و موات سند اخذ شده است.
فعالیتهای حوزه املاک و حقوقی، بر اساس تأکید آرامون، با هدف اصلی حفظ و حراست از ظرفیتهای دولتی و دفاع از حقوق دولت صورت میگیرد تا این منابع برای توسعه زیرساختهای استان به کار گرفته شوند.