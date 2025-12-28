به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تفاهم‌نامه چهارجانبه پیاده‌سازی پایگاه ملی آدرس‌های استاندارد مکان‌محور در اصفهان با ارکان شرکت ملی پست، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، استانداری و شهرداری اصفهان امضا شد.

معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: با امضای این تفاهم نامه ، اصفهان، به عنوان آزمونه (پایلوت) ملی نظام یکپارچه آدرس‌های ژئوکدشده (GNAF) انتخاب شد تا الگویی برای یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌های مکانی‌محور در کشور باشد.

محمد احمدی افزود:با اجرای طرح ملی «جی نفت» هر ساختمانی،شناسه استاندارد و هوشمند دریافت می کند.

وی در ادامه به نقش زیرساختی پست، از پست اصفهان به عنوان دومین مرکز پستی موفق کشور و افزایش ۱۶ درصدی ترافیک مرسوله های این مرکز در بخش تجارت الکترونیک اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم گفت: اجرای سامانه ملی نشانی دهی دقیق در هزارو ۴۵۱ شهر دارای شهرداری و بیش از ۳۶ هزار دهیاری کشور بهبود خدمات رسانی و حرکت به سمت شهر هوشمند است.

سیدمحمد مجابی با اشاره به انتخاب استان اصفهان به عنوان آزمونه این طرح افزود: با توجه به نقطه قوت اصفهان در فناوری اطلاعات، این استان انتخاب شد و تا سال آینده ،همه ۱۱۴ شهر استان اصفهان به سامانه یکپارچه نشانی دهی دقیق متصل می شود.

استاندار اصفهان هم گفت: این سامانه پیشرفته که جایگزین روش‌های سنتی آدرس‌دهی می شود با تعریف یک کد یکتا و مختصات دقیق برای هر واحد مسکونی، اداری و تجاری، نقش کلیدی در عرصه‌های ملی از جمله تحقق دولت هوشمند، یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی بین دستگاه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات شهری، مدیریت بحران و امدادرسانی دقیق‌تر، شفافیت املاک و عدالت مالیاتی و نیز کاهش خطا و هزینه‌ها در ارسال مرسوله های پستی خواهد داشت.

مهدی جمالی‌نژاد همچنین به آثار اقتصادی این طرح اشاره و کر د و گفت : اجرای این طرح، زمینه‌ساز توسعه خدمات مکان‌محور و مشارکت بخش خصوصی خواهد بود و فرصت‌های درآمدزایی جدیدی در حوزه‌هایی مانند آماد و پشتیبانی( لجستیک) ، حمل‌ونقل هوشمند، بانکداری، سکو های املاک و مستغلات و کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد می شود .