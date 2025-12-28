پخش زنده
اصفهان،آزمونه (پایلوت) ملی نظام یکپارچه نشانی های استاندارد مکان محور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تفاهمنامه چهارجانبه پیادهسازی پایگاه ملی آدرسهای استاندارد مکانمحور در اصفهان با ارکان شرکت ملی پست، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، استانداری و شهرداری اصفهان امضا شد.
معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: با امضای این تفاهم نامه ، اصفهان، به عنوان آزمونه (پایلوت) ملی نظام یکپارچه آدرسهای ژئوکدشده (GNAF) انتخاب شد تا الگویی برای یکپارچهسازی و هوشمندسازی سامانههای مکانیمحور در کشور باشد.
محمد احمدی افزود:با اجرای طرح ملی «جی نفت» هر ساختمانی،شناسه استاندارد و هوشمند دریافت می کند.
وی در ادامه به نقش زیرساختی پست، از پست اصفهان به عنوان دومین مرکز پستی موفق کشور و افزایش ۱۶ درصدی ترافیک مرسوله های این مرکز در بخش تجارت الکترونیک اشاره کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هم گفت: اجرای سامانه ملی نشانی دهی دقیق در هزارو ۴۵۱ شهر دارای شهرداری و بیش از ۳۶ هزار دهیاری کشور بهبود خدمات رسانی و حرکت به سمت شهر هوشمند است.
سیدمحمد مجابی با اشاره به انتخاب استان اصفهان به عنوان آزمونه این طرح افزود: با توجه به نقطه قوت اصفهان در فناوری اطلاعات، این استان انتخاب شد و تا سال آینده ،همه ۱۱۴ شهر استان اصفهان به سامانه یکپارچه نشانی دهی دقیق متصل می شود.
استاندار اصفهان هم گفت: این سامانه پیشرفته که جایگزین روشهای سنتی آدرسدهی می شود با تعریف یک کد یکتا و مختصات دقیق برای هر واحد مسکونی، اداری و تجاری، نقش کلیدی در عرصههای ملی از جمله تحقق دولت هوشمند، یکپارچهسازی دادههای مکانی بین دستگاهها، ارتقای کیفیت خدمات شهری، مدیریت بحران و امدادرسانی دقیقتر، شفافیت املاک و عدالت مالیاتی و نیز کاهش خطا و هزینهها در ارسال مرسوله های پستی خواهد داشت.
مهدی جمالینژاد همچنین به آثار اقتصادی این طرح اشاره و کر د و گفت : اجرای این طرح، زمینهساز توسعه خدمات مکانمحور و مشارکت بخش خصوصی خواهد بود و فرصتهای درآمدزایی جدیدی در حوزههایی مانند آماد و پشتیبانی( لجستیک) ، حملونقل هوشمند، بانکداری، سکو های املاک و مستغلات و کسبوکارهای دیجیتال ایجاد می شود .