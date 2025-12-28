پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: با وجود بارشهای سنگین برف و سرمای زیر صفر، تأمین و توزیع سوخت شامل CNG و نفتگاز در مناطق کوهستانی و سختگذر جنوب استان بهصورت مستمر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رحمت حاجیزاده با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارکنان نواحی تابعه اظهار کرد: با هماهنگی دقیق و برنامهریزی منظم، عملیات سوخترسانی به مناطق سردسیر و کوهستانی، جایگاههای عرضه و مصرفکنندگان عمده و جزء بدون وقفه انجام میشود و هیچ گونه خللی در تأمین سوخت ایجاد نشده است.
وی با تاکید بر نقش حیاتی جایگاههای عرضه سوخت در جنوب استان آذربایجانغربی، افزود: با فعالیت ۱۰۹ جایگاه ارائه فرآوردههای نفتی و CNG، تمامی مجاری عرضه فعال بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی با بیان اینکه فشار گاز در ۶۰ جایگاه CNG منطقه پایدار است و خدمات سوخترسانی به طور مداوم ادامه دارد، افزود: طی ۹ ماه نخست سال جاری بیش از ۳۷ میلیون لیتر نفت سفید سهمیه خانوارهای شهری و روستایی مناطق کوهستانی و سختگذر جنوب استان ذخیرهسازی و توزیع شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: این عملیات با همکاری فرمانداریها، روسای نواحی و ۲۵۳ فروشندگی تحت پوشش منطقه، تضمینکننده تأمین سوخت زمستانی مردم بوده است.
وی همچنین به تدابیر ایمنی و آمادگی مقابله با شرایط سخت جوی اشاره کرد و گفت: تجهیز ناوگان حمل و نقل سوخت به زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی، برنامهریزی برای تأمین سوخت اضطراری و نظارت مستمر بر عملکرد جایگاهها، از جمله اقداماتی است که تضمین میکند مردم حتی در شرایط بحرانی، دسترسی پایدار به سوخت داشته باشند.