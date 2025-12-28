معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در ۳۲ مدرسه در استان به عنوان پایگاه سواد آموزی ۹۶ کلاس تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، منوچهر توسلی کیا افزود: امسال رویکرد نهضت سوادآموزی از محله محور به مدرسه محور تغییر کرده و در ۳۲ مدرسه در استان به عنوان پایگاه سواد آموزی ۹۶ کلاس تشکیل می‌شود و مسئولیت کلاس‌ها با مدیر مدرسه است.

او افزود: ۲ مرکز یادگیری هم یکی در ندامتگاه مرکزی همدان و دیگری در ندامتگاه ملایر تشکیل شده است، ۲۲۰ آموزش دهنده در این مدارس اشتغال خواهند داشت که در صورت نیازِ بیشتر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته استفاده می‌شود.

توسلی کیا، سهمیه‌ تعیین شده برای استان همدان را ۵۴۷ سوادآموز اعلام کرد که از ۱۵ آبان که کلاس گذاری آغاز شده تاکنون ۵۰ درصد محقق شده است.

او تأکید کرد: این سوادآموزان در سه دوره‌ سواد آموزی، تحکیم و انتقال آموزش خواهند دید، همچنین آموزش یارانه و آموزش عملی نماز را می‌گذرانند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان تصریح کرد: امسال برخلاف سال‌های گذشته که پرداخت حق الزحمه محصول محور و به ازای تعداد قبولی بود به صورت حق التدریس و به تناسب ساعات کارکرد ماهانه به آموزش دهنده پرداخت می‌شود.

این مسئول گفت: جامعه‌ هدف هم امسال از ۱۰ تا ۴۹ سال به ۱۰ تا ۶۰ سال تغییر کرده و مدرک قبولی دوره‌ انتقال معادل پنجم ابتدایی است.

به مناسبت صدور فرمان امام خمینی(ره) در ۷ دی مبنی بر تشکیل نهضت سوادآموزی یکم تا هفتم دی هر سال هفته‌ سوادآموزی نام گرفته است.