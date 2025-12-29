به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همیشه یکی از ابزار کشور‌های استکباری و استعماری برای اشغال و استحاله ایران آزاد و مستقل رسانه بوده است.

روایت‌های جعلی و سیاه نمایی‌های هدفمند، فتنه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، تحریک قومیت‌ها و گسل‌های ملی و دینی و مذهبی از طریق رسانه‌های معاند و بیگانه یکی از ابزار‌های مهم دشمن در جنگ ترکیبی ضد ایران و ایرانی بوده و هست.

نقش دست اندرکاران رسانه‌های دغدغه‌مند و حامی عدالت و حقانیت در آگاه سازی‌های بهنگام مردم در لحظه‌های حساس و سرنوشت ساز و البته همراهی و انتخاب مردم در بزنگاه‌های تاریخی همیشه سبب شده تیر رسانه‌های دشمن به سنگ بخورد.

رسانه‌های معاند با روایت‌سازی جعلی و سیاه‌نمایی هدفمند، بخشی از جنگ ترکیبی علیه ملت ایران را پیش می‌برند.

با این حال، بصیرت ایرانیان در مواقع حساس مانند روز نهم دی، بار‌ها این عملیات رسانه‌ای را ناکام گذاشته.