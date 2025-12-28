امدادرسانی به ۱۱۲ حادثه دیده در یک ماه گذشته
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز از انجام ۳۸ مأموریت امدادی و ارائه خدمات به ۱۱۲ نفر حادثهدیده در آذرماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدباقر خلفی با تشریح عملکرد یکماهه این جمعیت اظهار کرد: از ابتدای آذر تا پایان این ماه، نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان با ۴۹ تیم عملیاتی و بهکارگیری ۱۳۳ نفر از نجاتگران، به حوادث مختلف در سطح استان پاسخ دادند.
وی افزود: در این مدت، ۱۸ حادثه ترافیکی، ۶ حادثه کوهستان، ۴ حادثه صنعتی و کارگاهی، ۴ مورد فوریت پزشکی، ۳ مورد مراجعه حضوری، ۳ مأموریت مربوط به مفقودی، ۳ مورد امدادرسانی، یک مورد آتشسوزی و یک مورد سایر حوادث، توسط امدادگران هلالاحمر پوشش داده شد.
وی به تجهیزات بهکارگرفتهشده در این مأموریتها اشاره کرد و گفت: در مجموع ۳۳ دستگاه خودروی امدادی شامل ۲۳ دستگاه آمبولانس، ۶ خودروی نجات و ۴ خودروی وانت برای انجام عملیاتها مورد استفاده قرار گرفت.
خلفی خاطرنشان کرد: در مجموع این حوادث، ۱۱۲ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳۳ نفر مصدوم بودند. ۱۳ مصدوم توسط نیروهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵ نفر نیز خدمات امدادی را بهصورت سرپایی دریافت کردند.