بارشهای پاییزی در استان شرایط زیستگاههای حیاتوحش را بهبود بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیطزیست اصفهان گفت: بارشهای آخر پاییز در استان نویدبخش بهبود شرایط زیستگاههای حیاتوحش است.
حسین اکبری با اشاره به اینکه استان اصفهان از فروردین تا ۲۵ آذر امسال با شرایط خشکسالی بسیار شدید و کم سابقهای مواجه بود، افزود: نقشههای هواشناسی نشان میداد ۱۰۰ درصد مساحت استان با کمبود بارش شدید روبهرو است؛ و تأمین نیازهای اولیه حیات وحش مانند آب و علوفه، کار حفاظت را بسیار دشوار کرده بود
وی به اقدامات حفاظتی حیاتوحش در شرایط خشکسالی اشاره کرد و گفت: برای مدیریت خشکسالی و کاهش اثرات آن عامل اصلی تأمین آب پایدار بود.
معاون طبیعی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان با بیان اینکه تمرکز ما برای تأمین آب پایدار مناطق بر داشتههای طبیعی بوده است، افزود: بیش از ۲۰۰ چشمه لایروبی و حدود ۴۰ چشمه و منابع آبی تعمیر اساسی و هشت سطح بارانگیر در مناطق بهسازی شده است.
اکبری با اشاره به اینکه علاوه بر تلاش برای حفاظت از منابع و تأمین آب پایدار در زیستگاهها و مناطق، آب رسانی سیار با تانکر نیز انجام شد، گفت: در شرایط سخت امسال بیش از پنج میلیون لیتر در مناطق کلاهقاضی، عباسآباد، کلاته، اردستان، قمیشلو و موته آبرسانی سیار شده است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیطزیست اصفهان با اشاره به اینکه پوشش گیاهی مناطق نیز بر اثر خشکسالی شدید بسیار ضعیف شده بود و امکان تعارضات حیات وحش با مزارع اطراف وجود داشت، گفت: برای کاهش تعارضات با اعتبارات درون سازمانی وهمیارها و خیران، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تُن علوفه تأمین شد که در شرایط برفی اخیر هم با توجه به اینکه همچنان برف روی زمین است، برای کلاهقاضی و عباس آباد و موته علوفه تأمین شد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در مورد بارشهای پاییزی گفت: تمرکز بارشها بیشتر در نیمه شمالی استان به ویژه مناطق نطنز، اردستان، کاشان بوده و البته توزیع آن در سطح استان متفاوت بود.
بگفته وی این بارشها در برخی نقاط بهصورت برف و در برخی بهصورت باران ریز و پیوسته بود و زمین را بهخوبی تغذیه کرد.
اکبری گفت: در بسیاری از زیستگاهها مثل کلاهقاضی، قمصر، کرکس، و عباسآباد بارش خوبی گزارش شد و پس از خشکسالی شدید، نقطه عطفی برای احیای منابع آبی و پوشش گیاهی ایجاد شد.
وی درخصوص آخرین وضعیت تالاب بین المللی گاوخونی پس از بارشهای اخیر گفت: در تالاب گاوخونی و ایستگاه ورزنه ۱۱ میلیمتر بارندگی رخ دادو هم از غبار خیزی کانونهای گردوغبار کاست و هم رطوبت خاک را افزایش داد.