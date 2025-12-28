به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران از بهره‌برداری ۱۵ دستگاه شتاب‌نگار جدید در نقاط مختلف استان با محوریت روستای سنگچال آمل خبر داد و گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های پایش لرزه‌ای و افزایش آمادگی در برابر زلزله اجرا شده است.

حسینعلی محمدی افزود: توسعه شبکه شتاب‌نگاری استان در چارچوب ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران و در راستای ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و افتتاح این تجهیزات گامی مهم در تکمیل شبکه ملی شتاب‌نگاری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این پروژه همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی به بهره‌برداری رسیده و امکان ثبت دقیق داده‌های لرزه‌ای، ارزیابی شدت تخریب در کانون زلزله و تسریع در تصمیم‌گیری‌های امدادی را فراهم می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: برای توسعه و تکمیل این شبکه اعتباری در حدود ۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

محمدی افزود: تاکنون ۳۴ دستگاه شتاب‌نگار در سطح استان نصب شده و چهار دستگاه دیگر نیز در مراحل نهایی نصب قرار دارد که با بهره‌برداری از آنها، شبکه شتاب‌نگاری استان با حدود ۴۰ دستگاه به صورت یکپارچه و پایدار فعال خواهد شد.

وی گفت: داده‌های حاصل از این تجهیزات از طریق مرکز مدیریت بحران استان به صورت مستمر پایش و مانیتورینگ می‌شود.