با توجه به ورود سامانه بارشی قوی، احتمال بارشهای شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان، هشدار هواشناسی رنگ نارنجی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی قوی، احتمال بارشهای شدید و وقوع کولاک در مناطق کوهستانی استان، هشدار هواشناسی رنگ نارنجی صادر شد.
الهام نجفی افزود: از امروز با ورود سامانه بارشی به استان افزایش سرعت وزش باد و کاهش محسوس دما به وقوع میپیوندد.
وی اضافه کرد: بر این اساس طی امروز آسمان ابری و در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات، مهگرفتگی و وقوع کولاک پیشبینی میشود که با وزش باد شدید همراه خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه این سامانه بارشی همه مناطق استان به ویژه ارتفاعات را در بر میگیرد، گفت: بارشهای این سامانه تا عصر سه شنبه در استان ادامه دارد.
وی اثر مخاطره این سامانه بارش استان را لغزندگی معابر، اختلال در تردد، آبگرفتگی معابر و کاهش دید به سبب مه و کولاک ذکر کرد و گفت: احتمال آسیب به تاسیسات کم استحکام شهری و روستایی، بنرها و تابلوها در اثر وزش باد، یخبندان سطح جاده به ویژه در محورهای کوهستانی و احتمال انسداد مسیرها به دلیل برف و کولاک و همچنین افزایش مصرف حاملهای انرژی وجود دارد.
کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان به هم استانیها توصیه کرد: تا حد امکان از سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی استان پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.
وی با اشاره به کاهش دما، گفت: وقوع یخبندان در استان از صبح دوشنبه به وقوع میپیوندد که اوج آن روز چهارشنبه است.
نجفی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته لولک آباد با منفی سه درجه و گیلوان طارم با دمای ۱۴ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین ایستگاههای هواشناسی استان بود.
به گفته وی، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در مدت یاد شده بین منفی پنج و سه درجه بالای صفر در نوسان بوده است.
نجفی افزود: دمای فعلی شهر زنجان چهار درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت دو درجه افزایش دارد.
استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفهای در چهار باب از این ایستگاهها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.
دادههای وضعیت جوی در مابقی ایستگاههای استان نیز به صورت خودکار جمعآوری میشود.