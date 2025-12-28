به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا با راه‌اندازی جایزه «سیمرغ صدا»، تلاش دارد بار دیگر توجه‌ها را به اصالت، دقت و زیبایی زبان فارسی در آنتن رادیو جلب کند.

فاطمه ترسا تهیه کننده برنامه پارسی بان رادیو پیام و احمد خالصی مجری برنامه چراغ رادیو تهران نیز لوح تقدیر دریافت کردند وتقدیر شدند.

محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، در تشریح اهداف و روند برگزاری جایزه «سیمرغ صدا»، با تأکید بر نقش رسانه ملی در صیانت از زبان فارسی گفت: زبان فارسی نه‌تنها ابزار ارتباط، بلکه حامل هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان است.

وی افزود: رادیو به عنوان رسانه‌ای مبتنی بر صدا و کلام، مسئولیت مضاعفی در حفظ سلامت زبان داردو با توجه به این که گویندگان، مجریان و برنامه‌سازان نخستین حلقه ارتباطی میان رسانه و مخاطب هستند زبان فارسی باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمدزاده، ابراز امیدواری کرد که این جایزه آغاز مسیری باشد برای حساسیت بیشتر نسبت به زبان فارسی در رسانه ملی و الگوسازی برای نسل جدید برنامه‌سازان.