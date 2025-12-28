فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از توقيف وانت پيکان حامل پارچه‌های خارجی قاچاق و توقيف محموله حنای خارجی قاچاق در ايست و بازرسی محور خلخال - اسالم و خلخال - سرچم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ همت اللهياری، فرمانده انتظامی شهرستان خلخال اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پليس آگاهی شهرستان خلخال هنگام گشت‌زنی در محور خلخال - سرچم، به يک دستگاه وانت پيکان مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پليس آگاهی پس از هماهنگی قضايی و در بازرسی از خودرو ۶۰ طاقه انواع پارچه خارجی قاچاق به ارزش ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال كشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: دررابطه‌با کشفيات به عمل آمده يک نفر دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضايی شد.

سرهنگ اللهیاری در ادامه از كشف محموله قاچاق در ايست و بازرسی خلخال - اسالم خبر داد و تصریح کرد: مأموران انتظامی ايست و بازرسي خلخال - اسالم، هنگام کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضايی و در بازرسی از کاميون ۱۰ هزار و ۸۰۰ بسته حنای خارجی قاچاق به ارزش ۱۱ ميليارد ريال که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل بود، كشف کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان خلخال گفت: يک نفر دررابطه‌با کشفيات به‌عمل‌آمده دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضايی شد.