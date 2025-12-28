به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، این اطلاعیه به شرح ذیل است:

«بسـم الله الـرحمن الـرحیـم»

یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت، تجدید میثاق امت با ولایت و نماد حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ حماسه‌ای که نشان‌دهنده اتحاد ملت ایران در دفاع از آرمان‌های اسلامی و مقابله با فتنه‌گری دشمنان داخلی و خارجی است.

این روز الهام‌بخش، برگ زرینی از اراده ملت بصیر ایران در حفظ انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با ولایت فقیه است.

اجتماع بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در سراسر استان با شعار محوری «حماسه ۹دی؛ تجلی انسجام ملی» برگزار می‌گردد، این مراسم در مرکز استان همزمان با اجلاسیه شهدای حقوقدان خراسان جنوبی با سخنرانی جناب دکتر سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی، دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۰۰ در حسینیه جماران بیرجند برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از عموم مردم بصیر استان دعوت می‌کند با حضور پرشور و باشکوه خود در این مراسمات، بار دیگر حمایت خالصانه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند و به دشمنان انقلاب اسلامی نشان دهند که این ملت هیچ‌گاه از آرمان‌های اصیل و ارزش‌های بلند انقلاب اسلامی کوتاه نخواهند آمد.