به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر ستاد اعتکاف شهرستان آباده گفت: امسال ۱۳ مسجد این شهرستان میزبان بیش از سه هزار معتکف است که بیش از هزار و ۵۰۰ دانش آموز در این مراسم معنوی شرکت می‌کنند.

حجت الاسلام سعادت افزود: همچنین پنج مسجد این شهر پذیرای معتکفان که مسجدالنبی و مسجد ولی عصر ویژه دانش آموزان پسر و مساجد امام حسن مجتبی و امام حسین پذیرای دانش آموزان دختر است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.