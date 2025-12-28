پخش زنده
۱۳ مسجد در شهرستان آباده میزبان مراسم معنوی اعتکاف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر ستاد اعتکاف شهرستان آباده گفت: امسال ۱۳ مسجد این شهرستان میزبان بیش از سه هزار معتکف است که بیش از هزار و ۵۰۰ دانش آموز در این مراسم معنوی شرکت میکنند.
حجت الاسلام سعادت افزود: همچنین پنج مسجد این شهر پذیرای معتکفان که مسجدالنبی و مسجد ولی عصر ویژه دانش آموزان پسر و مساجد امام حسن مجتبی و امام حسین پذیرای دانش آموزان دختر است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.