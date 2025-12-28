به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بارش نخستین برف زمستانی در شهرستان خوی و بخش‌های تابعه آغاز شد.

بارش باران و برف که از نیمه‌شب گذشته شروع شده، موجب خوشحالی مردم منطقه شده است.

بر اساس گزارش اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوی، راهداران با تلاش شبانه‌روزی در حال بازگشایی و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی هستند. محور خوی ـ چالدران در برخی نقاط با کولاک شدید مواجه است و از شهروندان درخواست شده است تا از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند. در صورت ضرورت تردد، همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

گزارش‌ها حاکی است در بخش صفاییه و بخش قطور بارش برف ادامه دارد و در سطح شهر خوی نیز بارش آرام باران و برف در جریان است.

اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خوی از شهروندان خواسته‌اند ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت امکان از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و با آمادگی کامل در جاده‌ها تردد نمایند.