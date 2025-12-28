به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جابرخوشگرد اظهار کرد: این حادثه در طبقه سوم یک ساختمان چهارطبقه به متراژ حدود ۱۱۰ متر مربع رخ داد که بر اثر شدت انفجار، بخشی از درِب ورودی و شیشه‌های ساختمان دچار تخریب شد و حریق نیز در همان بخش شکل گرفت که با تلاش آتش‌نشانان به‌طور کامل مهار و عملیات ایمن‌سازی انجام شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: در این حادثه یک فرد مذکر ۲۰ ساله جان خود را از دست داد که پیکر وی تحویل عوامل انتظامی و بهشت سکینه شد.

خوشگرد گفت:برای امداد رسانی به این حادثه ۱۷ نفر نیروی عملیاتی به همراه ۴ دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گاز شهری خاطرنشان کرد: شهروندان حتماً پیش از استفاده از وسایل گازسوز، اتصالات و شیلنگ‌ها را بررسی کنند، از نصب خودسرانه و غیراصولی تجهیزات خودداری کنند و در صورت استشمام بوی گاز، ضمن باز کردن در‌ها و پنجره‌ها از روشن کردن هرگونه شعله و وسیله برقی اجتناب کرده و موضوع را سریعاً به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.