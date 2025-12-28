­رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: راه‌اندازی کامل و پایدار فاز ۱۴ پارس جنوبی نقش مهمی در تأمین انرژی کشور دارد و پشتوانه‌ای برای تأمین سوخت زمستانی در بخش خانگی و صنعتی است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی در بازدید از طرح فاز ۱۴ پارس جنوبی در عسلویه با اشاره به اهمیت راهبردی فاز ۱۴ پارس جنوبی، گفت: راه‌اندازی کامل و پایدار این فاز نقش مهمی در تأمین انرژی کشور به‌ویژه در فصل سرد سال دارد و می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای تأمین سوخت زمستانی بخش‌های خانگی و صنعتی باشد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت از طرح‌های کلان انرژی افزود: ایدرو با استفاده از ظرفیت‌های فنی، صنعتی و مدیریتی خود، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، پیگیر رفع موانع تولید و افزایش بهره‌وری در این پروژه است تا حداکثر تولید و پایداری در شبکه گاز کشور محقق شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین با اشاره به حضور رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این بازدید، گفت: هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های میدانی، مسیر حل مشکلات طرح‌های بزرگ ملی را کوتاه‌تر کرده و زمینه تسریع در بهره‌برداری مؤثر از فاز ۱۴ پارس جنوبی را فراهم می‌کند.

در ادامه این بازدید، ارشاد استعدادی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز با بیان اینکه فاز ۱۴ پارس جنوبی از طرح‌های کلیدی در سبد انرژی کشور محسوب می‌شود، گفت: حمایت‌های مدیریتی و راهبردی سازمان ایدرو نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد این طرح داشته است و استمرار این حمایت‌ها می‌تواند به افزایش تولید گاز و کاهش دغدغه‌های تأمین سوخت در زمستان کمک کند.

وی افزود: تمرکز بر رفع موانع اجرایی، تکمیل زنجیره تولید و استفاده حداکثری از توان داخل، از مهم‌ترین محور‌هایی است که با هدایت و پیگیری معاون وزیر صمت در این پروژه دنبال می‌شود.