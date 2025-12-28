در ادامه سلسله نشست‌های سفیر ایران با هدف تبیین سیاست‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران، نشستی با حضور جمعی از اندیشمندان، محققان و دانشگاهیان چین برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این نشست‌ها با هدف هم‌افزایی ابتکارات جهانی روسای جمهور دو کشور، بررسی روند‌های ژئوپلیتیکی غرب آسیا و ظرفیت‌های جدید همکاری اقتصادی و فناورانه برگزار می‌شود.

در این نشست عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در چین ضمن شنیدن نظرات موافق و مخالف، به سئوالات و ابهامات و گره‌های ذهنی اندیشمندان چینی درباره ایران و مسائل منطقه پاسخ داد.

رحمانی فضلی ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تبدیل روابط ایران و چین به شراکتی پایدار و نتیجه محور با اتکاء به تعاملات فرهنگی و نزدیکی ملت‌ها راهکار‌هایی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه روابط ایران و چین ظرفیت آن را دارد که بیش از گذشته به شراکتی پایدار و نتیجه‌محور تبدیل شود، گفت: تکیه بر احترام متقابل و عدم مداخله، نگاه بلندمدت و حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو می‌تواند نقشه راهی در این زمینه باشد.

سفیر ایران در چین با تاکید بر اینکه روابط ایران و چین با اقتصاد و اتصال پیش می‌رود، افزود: با همکاری‌های امنیتیِ اعتمادساز محافظت می‌شود و با شناخت متقابل و ارتباطات مردمی پایدار می‌ماند.

وی گفت: تحقق این افق نیازمند کاهش سه فاصله است: فاصله میان اراده سیاسی و نهادسازی، فاصله میان سند و اجرا و فاصله میان رابطه دولت‌ها و رابطه ملت‌ها. اگر این فاصله‌ها با اقدام‌های مشخص و پیگیری مستمر کاهش یابد، همکاری‌ها هم کم‌هزینه‌تر و هم ثمربخش‌تر خواهد شد و در برابر فشار‌ها و بحران‌ها تاب‌آوری بیشتری پیدا می‌کند.

وانگ جین مدیر مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی پکن هم که به تازگی از سفر به ایران بازگشته است، با بیان اینکه تصویری که رسانه‌ها از ایران می‌سازند با واقعیت‌های این کشور فاصله زیادی دارد، گفت: رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند شرایط ایران را بی ثبات جلوه دهند در حالیکه با سفر به ایران می‌توان از نزدیکی دروغ بودن این ادعا را درک کرد.

این اندیشمند و استاد دانشگاه، برگزاری این نشست‌ها را بسیار موثر دانست و افزود: من فکر می‌کنم جلسه معناداری بود. سفیر ایران تصویری روشن و واقع بینانه از ایران ترسیم کردند که فکر می‌کنم برخی از ابهامات و سوء تفاهم‌ها را رفع می‌کند.

وی در ادامه خواستار پیوستگی و مداومت در برگزاری اینگونه نشست‌ها شد و گفت: این نشست‌ها می‌تواند نقش موثری در رفع ابهامات و سوالات اندیشمندان و پژوهشگران چینی درباره ایران و واقعیت‌های منطقه غرب آسیا داشته باشد.

هی‌آن مدیر اندیشکده افق بینش هم گفت: جای خالی برگزاری اینگونه نشست‌ها به شدت احساس می‌شود و امیدواریم نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های جامعه نخبگانی ایران و چین با هدف یافتن راهکار‌هایی برای توسعه مناسبات دو کشور بیشتر از قبل برگزار شود.

وی با موثر خواندن اینگونه نشست‌ها افزود: ما فکر می‌کنیم دو ملت ایران و چین به ویژه جوانان، ظرفیت‌های بسیاری برای افزایش تعاملات دارند و برگزاری این نشست‌ها برای رسیدن به این هدف ضروری است.

اندیشمندان و جامعه نخبگانی چین، نقش مهمی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌های مقامات چینی دارند و تعامل بیشتر با این گروه‌ها می‌تواند نقش موثری در توسعه روابط ایران و چین داشته باشد.