رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دیواندره گفت: بدلیل بارش برف و لغزندگی جادهها، تردد تریلر و کشنده در محورهای دیواندره به سقز-سنندج و بیجار تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، طالب اسدی اظهار کرد: در پی بارش برف بامداد امروز در دیواندره، لغزندگی سطح جاده باعث قیچی کردن تریلرها شد، لذا تا اطلاع ثانوی تردد کشندهها در محورهای دیواندره به شهرستانهای سنندج، سقز و بیجار ممنوع اعلام میشود.
وی افزود: با شروع این سامانه تاکنون ۴۰ راهدار با بکارگیری ۲۵ دستگاه ماشین آلات راهداری ضمن برفروبی اقدام به نمک پاشی همراه با شن ریزی کردند و بیش از ۴۰۰ تن نمک برای یخ زدایی مصرف شد.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دیواندره اضافه کرد: راهداران در سه راهدارخانه گورباباعلی، زرینه و مرکزی در حال برفروبی و باز نگه داشتن محورهای حوزه استحفاظی شهرستان هستند.