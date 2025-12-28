تالار‌های بورس کالای ایران امروز یک‌شنبه ۷ دی، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۷۴۵ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همچون سایر یک‌شنبه‌ها، بیش‌ترین حجم عرضه‌های امروز بورس کالا متعلق به تالار سیمان است به‌طوری که در این تالار ۹۷۴ هزار و ۵۹۵ تن سیمان روی میز فروش می‌رود.

در مبادلات امروز ۵۵۳ هزار و ۸۲۳ تن محصول شامل ۳۲۵ هزار و ۵۶۸ تن سیمان، ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ تن کلینکر، ۷۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۲۸ هزار و ۹۵ تن قیر و ۳۶۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

امروز در تالار حراج باز هم قرار است ۵۵۳ هزار و ۵۰ تن محصول شامل ۴۲۷ هزار تن سنگ آهن، ۱۲۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار و ۵۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی عرضه شود.

تالار صنعتی هم امروز میزبان عرضه ۴۴۰ هزار و ۳۰۰ تن محصول است. قرار است در این تالار ۳۴۳ هزار تن گندله سنگ آهن، ۷۸ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۳ هزار تن فولاد، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۳۰۰ تن روی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم ۶۰ هزار و ۵۳ تن محصول شامل ۲۸ هزار تن لوب کات، ۱۹ هزار و ۸۷۶ تن مواد شیمیایی، ۹ هزار و ۶۰۱ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۸۹ تن مواد پلیمری، ۸۶۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۶۴۵ تن قیر روی میز فروش می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۶ هزار و ۲۲۴ تن محصول است. همچنین ۳۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور در تالار خودرو عرضه می‌شود.