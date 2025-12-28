براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با ورود سامانه ناپایدار بارشی به کشور طی امروز، رشد ابر و بارش پراکنده برف و باران و گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: طی روز دوشنبه عمده فعالیت این سامانه در استان به صورت وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهد بود، اما احتمال برخی بارش‌ها بویژه در نواحی کوهستانی دور از انتظار نمی‌باشد.

اما از ساعات بامداد یا صبح روز سه شنبه با ورود موج بارشی دیگری در اغلب مناطق استان در برخی از ساعات بارش برف و وزش باد شدید و کولاک برف پیش بینی می‌شود.

رضا مرادی افزود: بر این اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۹ اداره کل هواشناسی استان مرکزی روز گذشته در خصوص مخاطرات احتمال فعالیت این سامانه بارشی صادر شده است.

با خروج تدریجی این سامانه و نفوذ توده هوای سرد و شمالی شدن جریانات جوی از ساعات عصر روز سه شنبه دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. همچنی با کاهش دما و به دلیل وجود رطوبت سطحی پدیده مه نیز در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان پیش بینی می‌شود.