پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت با حضور گسترده و پرشور مردم در سراسر استان گیلان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: با عنایت به پیشتازی گیلانیان غیور و انقلابی در خلق حماسه ماندگار هشتم دی و حضور یک روز زودتر در صحنه مبارزه با فتنه ۸۸ و حمایت از ولایت فقیه، اجتماع بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت در شهر رشت، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۸ دی در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) با سخنرانی سردار دکتر علیمحمد نائینی سخنگو و معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین اشجری از آحاد مردم مؤمن، بصیر و انقلابی استان که همواره در بزنگاههای تاریخی حضوری آگاهانه و دشمنشکن داشتهاند، دعوت کرد تا با حضور باشکوه، دشمنستیز و سرشار از بصیرت خود در مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت، بار دیگر وفاداری راسخ خویش را به ولایت فقیه و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند، بیشک خلق حماسه حضور مردم همیشه در صحنه گیلان ضمن نمایش مجدد ایستادگی، هوشیاری و وحدت، موجب ناامیدی دشمنان قسمخورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و خنثیشدن فتنهها و دسیسههای احتمالی آنان خواهد شد.