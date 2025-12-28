کارگاه آموزشی و ترویجی طبخ غذا‌های دریایی با محوریت ارتقای فرهنگ مصرف ماهی و توانمندسازی بانوان در حوزه آشپزی و سبک‌زندگی سالم در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،عزیز نوروزی سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره اهداف برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی طبخ غذا‌های دریایی گفت:ترویج مصرف آبزیان یک ضرورت تغذیه‌ای و یک اقدام پیشگیرانه در حوزه سلامت است. این کارگاه‌ها با هدف ایجاد تغییر در الگوی مصرف خانوار، افزایش آگاهی و آموزش مهارت‌های عملی طبخ ماهی برگزار می‌شوند و در صورت تداوم می‌توانند آثار قابل‌توجهی در جامعه داشته باشند.

وی افزود:جامعه هدف این کارگاه بانوانی هستند که به دنبال ارتقای توانمندی‌های فردی و خانوادگی خود هستند.مربیان حاضر در دوره علاوه‌ بر آموزش شیوه‌های شناسایی ماهی تازه و استاندارد‌های بهداشتی، نکاتی درباره پاک‌کردن اصولی، طعم‌دهی حرفه‌ای و تکنیک‌های مختلف پخت همچون سرخ‌کردن صحیح، بخارپز، کبابی و تهیه غذا‌های ترکیبی ارائه می کنند.

نوروزی با بیان اینکه مصرف ماهی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در سفره خانوار‌های ایرانی داشته باشد ادامه داد:آبزیان سرشار از پروتئین با کیفیت، اسید‌های چرب امگا۳ و ویتامین‌های ضروری هستند و مصرف منظم آنها در پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌ عروقی، بهبود عملکرد مغز، ارتقای بهره‌هوشی کودکان و تقویت سیستم ایمنی بدن موثر است.

وی افزود:یکی از مهمترین اهداف ما این است که نگرانی‌های ذهنی مردم درباره بوی ماهی، روش‌های پاک‌کردن یا نحوه پخت آن برطرف شود تا این ماده غذایی ارزشمند جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی برگزاری این دوره‌ها را بخشی از برنامه تحول‌آفرین ترویج شیلات استان دانست و تاکید کرد: توانمندسازی بانوان در این حوزه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.ما تلاش می‌کنیم این آموزش‌ها را در مناطق مختلف استان و با مشارکت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، مدارس مهارتی، دانشگاه‌ها و بسیج سازندگی توسعه دهیم تا پیام تغذیه سالم در گستره بیشتری از جامعه منتشر شود.

نوروزی گفت: استمرار چنین دوره‌هایی هم در افزایش اشتغال خانگی و کارآفرینی مرتبط با فرآوری و طبخ آبزیان موثر خواهد بود و هم در تحقق اهداف کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بهبود سبک‌ زندگی تغذیه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.