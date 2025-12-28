پخش زنده
مدیرکل استاندارد مازندران بر ضرورت ارائه خدمات بیوقفه استاندارد در بندر نوشهر تاکید کرد.
عباس رحیمی مدیرکل استاندارد مازندران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر ضرورت ارائه خدمات بیوقفه این اداره کل در بندر نوشهر به دلیل نقش حیاتی آن در واردات و صادرات غرب استان تاکید کرد.
وی افزود: فرآیند واردات و صادرات توقفپذیر نیست و خدمات استاندارد باید به صورت لحظهای انجام شود.
عباس رحیمی گفت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ محموله وارداتی در نوشهر ارزیابی و برای آنها گواهی صادر شده است که این موضوع ضرورت تامین زیرساختهای مطمئن، به ویژه برق پایدار را نشان میدهد.
مدیرکل استاندارد مازندران گفت: برای خرید و راهاندازی یک دیزلژنراتور در اداره استاندارد نوشهر، حدود ۲ میلیارد تومان هزینه شده تا امکان ارائه خدمات سریع و بدون وقفه فراهم شود.
رحیمی همچنین از تکمیل و تجهیز آزمایشگاه کاغذ اداره استاندارد نوشهر خبر داد و گفت: بندر نوشهر یکی از مراکز مهم واردات کاغذ کشور است و تکمیل این آزمایشگاه نقش مهمی در تسریع صدور گواهیها و کاهش معطلی بازرگانان در فرآیند ترخیص کالا دارد. برای تجهیز این آزمایشگاه نیز حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی ادامه داد: در کنار آزمایشگاه کاغذ، آزمایشگاههای متالوژی، بتن، شیشه ایمنی ساختمان و سایر آزمایشگاههای تخصصی در اداره استاندارد نوشهر فعال هستند و این مجموعه یکی از مراکز مهم آزمایشگاهی اداره کل استاندارد مازندران و سازمان ملی استاندارد به شمار میرود.
مدیرکل استاندارد مازندران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و تکمیل زیرساختهای آزمایشگاهی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات استاندارد و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بنادر استان دارد