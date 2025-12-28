پخش زنده
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افزایش سهم داراییهای مالی در ثروت خانوار هدف راهبردی بازار سرمایه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا عیوضلو با اشاره به روند شکلگیری این کارگروهها افزود: برنامهریزیهای انجامشده با نگاه استراتژیک، از چند ماه پیش آغاز شد و در نهایت قرار بر این شد که موضوعات کلیدی بازار سرمایه در قالب کارگروههای تخصصی دنبال شود.
او با بیان اینکه کاراتر کردن فرآیند سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی بازار سرمایه است، گفت: هدف ما افزایش حداکثری وزن داراییهای مالی در سبد ثروت خانوارهاست. این هدف، پروژهای کوتاهمدت نیست و تحقق آن به افقی بلند مدت نیاز دارد، اما حرکت در این مسیر باید از امروز آغاز شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بازارهای مالی در این مسیر گفت: بازار مالی، اقتصاد مالی و بخش تولید در این فرآیند نقش اساسی دارند و کارگروههای تخصصی میتوانند در هماهنگسازی این اجزا و تسهیل جریان سرمایهگذاری نقش مؤثری ایفا کنند.
عیوضلو با تشریح رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در تصمیمسازیها توضیح داد: رویکرد سازمان بورس بهگونهای است که در تصمیمات مهم، بهویژه تصمیماتی که بر بازار سرمایه، نهادهای مالی و فرآیند سرمایهگذاری اثرگذار است، اخذ نظر کانون نهادهای سرمایهگذاری در اولویت قرار دارد. برای سازمان بورس، اطمینان از در نظر گرفته شدن منافع کل بازار اهمیت بالایی دارد و نظر کانون این اطمینان را ایجاد میکند که موضوعات به سطحی از بلوغ و قابلیت اجرا رسیدهاند.
او افزود: هر موضوعی که مطرح میشود، نخستین پرسش این است که نظر کانون درباره آن چیست. زمانی که این نظر اخذ میشود، میتوان با اطمینان بیشتری تصمیمگیری کرد، چراکه منافع کلی بازار سرمایه و نهادهای مالی در آن لحاظ شده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با استقبال از تشکیل کارگروههای تخصصی کانون گفت: ارتباط این کارگروهها با سازمان بورس برقرار خواهد بود و پیشنهادهای اجرایی آنها در حوزههای مختلف، هم از طریق دفتر پیشنهادهای اجرایی و هم در سطح معاونت نظارت بر نهادهای مالی مورد بررسی قرار میگیرد. در این مسیر، سازمان بورس آماده همکاری و همراهی کامل است.
عیوضلو با تاکید بر جهتگیری پیشنهادها اضافه کرد: انتظار این است که همه پیشنهادهای مطرحشده در کارگروهها با هدف کاراتر، سادهتر و کوتاهتر شدن فرآیند سرمایهگذاری باشد تا در نهایت بتوان به نقطهای رسید که سهم داراییهای مالی در ثروت خانوارها افزایش یابد و بازار سرمایه نقش پررنگتری در اقتصاد ایران ایفا کند.