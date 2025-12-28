مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از رشد چشمگیر کنترل و نظارت بر ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در محور‌های مواصلاتی استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد رستگاری اظهار کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل با کنترل و نظارت سه هزار و ۸۱۱ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی، جهش بی سابقه ۶۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به ثبت رساند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد افزود: نظارت‌های فوق شامل ۱۲۴۱ دستگاه در ایام پرتردد طرح نوروز، ۳۷۰ دستگاه در طرح اعزام زائران مراسم ارتحال امام راحل، ۱۱۱۶ ناوگان در ایام اربعین حسینی و ۴۵۰ دستگاه نیز در ایام پایانی تابستان و ادامه آن درسفر‌های پاییزی بوده است.

وی، در رابطه با عملکرد مراکز معاینه فنی سنگین، ادامه داد: در همین راستا برای ۵۸ هزار و ۲۸۹ دستگاه برگ معاینه فنی در مرحله اول صادر شد و ۱۱ هزار و ۶۳۶ دستگاه نیز پس از رفع نقص موفق به دریافت برگه معاینه فنی شدند؛ ضمن اینکه ۲۷۳۷ دستگاه نیز به طور کامل مردود شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، بر افزایش دقت سامانه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: مجموع تخلفات شناسایی شده از سامانه‌های مربوطه ۳۸ هزار و ۲۱۱ فقره و تعداد کنترل تناژ ثبت شده در سامانه تخلفات ۴۲۵ مورد بوده که حاکی از رشد ۴۶ درصدی در کشف تخلفات وزنی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

رستگاری از اجرای طرح آشکارسازی و نمایان سازی ناوگان حمل ونقل باری با استفاده از نصب برچسب شبرنگ در زمینه ارتقای ایمنی فیزیکی ناوگان خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال طرح آشکارسازی برای ۱۳۱۱ دستگاه ناوگان باری اجرا شده است.

‌مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، اذعان کرد: با توجه به اهمیت آموزش رفتار‌های ترافیکی ایمن به کاربران و نهادینه سازی رفتار‌های ایمن و قانونمند در سنین پایانه، برنامه‌های آموزشی در ۱۲ مدرسه ابتدایی برای ۱۲۵۰ دانش آموز اجرا شده است.