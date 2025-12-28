فرماندار الیگودرز گفت: در پی بارش برف ،گردنه های فرسش،شیخان و گل مویه این شهرستان بسته شده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرماندار الیگودرز گفت: در پی بارش برف هم اکنون گردنه های فرسش، شیخان و گله مویه این شهرستان بسته شده است و تلاش راهداران برای بازگشایی این گردنه ها ادامه دارد.

مهدی اداوی با بیان اینکه گردنه ی گل بادوش تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود ،افزود:در حال حاضر همه ی محورهای اصلی باز و تردد در آنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.:

وی از شهروندان خواست از سفر غیر ضروری به مناطق کوهستانی این شهرستان خودداری کنند.

همچنین به گفته سرلک رئیس راهداری و حمل و نقل جاده الیگودرز مسیر الیگودرز به اصفهان در پل نوغان به دلیل شدت بارش برف مسدود شده است.