تیم کاله مازندران در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال، فردا به دنبال پیروزی مقابل مهمانش طبیعت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور، فردا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری میشود.
در یکی ازدیدارهای این هفته تیم کاله مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ فردا در سالن پیامبر اعظم آمل میزبان طبیعت اسلامشهر است.
کاله بعد از برد خانگی هفته قبل، دیدار این هفته خود را هم در حضور تماشاگرانش و برابر طبیعت برگزار میکند.
پیروزی در این دیدار، تاثیر متفاوت در موقعیت دو تیم خواهد داشت بطوریکه کاله میداند با دستیابی به آن میتواند امیدوار به صعود از جایگاه سوم شود، اما طبیعت امیدی به ارتقا جایگاه چهارمی بعد از این دیدار ندارد حتی اگر قاطعانهترین برد را کسب کند با این حال، قطعا دو تیم انگیزههای یکسانی برای کسب دو امتیاز کامل بازی دارند.
در این روز از مسابقات، گلنور که هفته گذشته مازندران را با شکست ترک کرد میزبان دیگر نماینده خطه شمال یعنی شهرداری گرگان است. دیدار دو تیم در دور رفت با برتری گرگانیها تمام شد، آنها میخواهند با تکرار آن برد، موقعیت امروز خود در صدر جدول رده بندی را مستحکمتر کنند، اما میزبان شان هم بی انگیزه از جبران شکست دور رفت و بهبود موقعیت در میانه جدول با استفاده از امتیاز میزبانی این بازی نیست.
در این هفته، دو تیم استقلال و نفت در تهران برابر هم صف آرایی میکنند. استقلال بعد از شکست نزدیک هفته قبل برابر شهرداری گرگان، مترصد استفاده از هر فرصتی است تا فاصله نزدیک خود با این تیم را حفظ کند و حتی از آن سبقت بگیرد، آبی پوشان قطعا از همین فردا و تکرار برد دور رفت به دنبال ایجاد این فرصت سازی هستند اگرچه آبادانیها هم با برد قاطع برابر نفت زاگرس و جبران شکست دور رفت شان، نشان دادند دور از انگیزههای برد و جبران نیستند.
در این هفته از مسابقات تیم رعد پدافند هوایی با قرعه استراحت روبهرو است.
برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال:
دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
* نفت زاگرس جنوبی جهرم - مهگل البرز (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)
* استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)
* پاس کردستان - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۲۲ گولان سنندج)
* گلنور اصفهان - شهرداری گرگان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)
* کاله مازندران - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)