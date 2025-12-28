پخش زنده
۲۶ نفر سارق و خریدار اموال مسروقه در طرح عملیاتی مقابله با سمساریها و صنوف متخلف در خراسان جنوبی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری ۲۶ نفر سارق و مالخر در طرح عملیاتی مقابله با سمساریها و صنوف متخلف در سطح استان خبر داد و گفت: در این رابطه ۱۹ فقره انواع سرقت کشف شده است.
سرهنگ صادقی گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سمساریها و صنوف متخلف با هدف کشف اموال مسروقه به مدت ۲ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در راستای اجرای این طرح که با همکاری عوامل تجسس کلانتریهای سطح استان به اجراء گذاشته شد موفق شدند ۲۶ نفر سارق و خریدار اموال مسروقه را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی افزود: سارقان در بازجوییهای پلیسی به ۱۹ فقره سرقت اعتراف کردند که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.