به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبری مبنی بر حمل مواد مخدر توسط قاچاقچیان دریافت کردند که تیم‌های عملیاتی در محور‌های مواصلاتی مستقر شدند.

وی افزود: ماموران هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه سواری پژو پارس و ۴۰۵ مشکوک شدند و به رانندگان دستور ایست دادند که رانندگان به محض مشاهده پلیس سریعا از محل متواری شدند که با اقدامات پلیسی خودرو‌ها متوقف و ۳ نفر متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ها، ۴۰ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده و داخل خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

سردار شجاعی نسب با بیان اینکه ماموران در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۳ متهم را دستگیر کردند؛ افزود: برخورد پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر قاطع و بدون اغماض خواهد بود.