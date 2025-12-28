به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اسامی معابر منطقه ۱۴ تهران به نام شهدا تغییر یافت.

بر این اساس نام کوچه دوم در خیابان شهید پاسدار گمنام با حفظ شماره به نام شهید علی سرجوقیان، کوچه وفا در خیابان شهید پاسدار گمنام به نام شهید داوود سویزی، کوچه بهار در خیابان شهید شاه آبادی به نام شهید مجید شاه علی، کوچه بهارستان در خیابان شهید محلاتی به نام شهید امیرحسین علی محمدی، کوچه سعدی در خیابان شهید میرهاشمی به نام شهید سید محمد موسوی مرویلی، کوچه هفتم در خیابان شهید درودیان به نام شهید احمدرضا شاه نظری عراقی، خیابان گل در خیابان پرستار جنوبی به نام شهید صالح بناهزایی، خیابان منفرد در خیابان خاوران به نام شهید علی حاجعلی، کوچه مفید در خیابان ۱۷ شهریور به نام شهید محسن خاکساری نامگذاری شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران نام کوچه اول در خیابان خاوران را به نام شهید حسین مولایی سرلک چیوایی، کوچه مهران در خیابان لرستان را به نام شهید حسن مهدی پور، کوچه نسترن در خیابان پیروزی را به نام شهید حسین یوسفخانی کلیسا کندی تغییر دادند. در ادامه خیابان فاقد نام در خیابان نلسون ماندلا در منطقه ۶ به نام مرحوم رستم قاسمی تغییر کرد.