مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات از برگزاری دوره‌های تخصصی تربیت مربی قرآن کریم با هدف ارتقای سطح علمی، مهارتی و تربیتی مربیان قرآن، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با اشاره به ضرورت تربیت مربیان توانمند در حوزه آموزش قرآن کریم، گفت: مربیان قرآنی باید علاوه بر تسلط علمی بر مفاهیم و مهارت‌های قرآنی از توان تربیتی، ارتباطی و آموزشی متناسب با مخاطبان مختلف نیز برخوردار باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی افزود: بر همین اساس، مؤسسه قرآنی مشکات در نظر دارد دوره‌های تخصصی تربیت مربی قرآن را با حضور استادان شاخص و برجسته کشوری برگزار کند تا زمینه‌ای برای پرورش مربیان توانمند، متعهد و اثرگذار در عرصه تعلیم و تربیت قرآنی فراهم شود.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این دوره‌ها پس از مرحله پیش‌ثبت‌نام وارد فرایند ارزیابی و مصاحبه می‌شوند، تصریح کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این دوره‌ها می‌توانند از طریق لینک اعلام‌شده، برای پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند و پس از بررسی اطلاعات ثبت‌نام کنندگان، با داوطلبان منتخب برای انجام مصاحبه حضوری یا مجازی تماس گرفته خواهد شد.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات گفت: مؤسسه قرآنی مشکات با سابقه فعالیت مستمر در حوزه آموزش، تربیت نیروی انسانی و اجرای برنامه‌های تخصصی قرآنی، همواره تلاش کرده است با رویکردی علمی، تربیتی و آینده‌نگر، پاسخگوی نیاز‌های واقعی جامعه قرآنی باشد. این مؤسسه در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر توانمندسازی مربیان، ارتقای کیفیت آموزش قرآن و کشف و پرورش استعداد‌های قرآنی داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی ادامه داد: برگزاری دوره‌های تربیت مربی، در راستای مأموریت اصلی مؤسسه مشکات و با هدف گسترش آموزش اثربخش قرآن کریم در سراسر کشور انجام می‌شود و امیدواریم خروجی این دوره‌ها، نقش مؤثری در تقویت بدنه آموزشی و تربیتی فعالیت‌های قرآنی ایفا کند.

وی از علاقه‌مندان دعوت کرد با پیگیری اطلاعیه‌های رسمی مؤسسه، از جزئیات تکمیلی برگزاری این دوره‌ها مطلع شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در این دوره به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/ejjz5Ksa مراجعه کنند.