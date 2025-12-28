گروه سایبری حنظله هم‌زمان با انتشار فهرست مخاطبین رئیس دفتر نتانیاهو، فیلم‌های مهمانی‌های خصوصی او را هم منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از آنکه گروه سایبری حنظله اعلام کرد: تلفن همراه تزاحی براورمن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو را هک کرده و به حجم گسترده ای از اطلاعات محرمانه حلقه نزدیک به او دست یافته است، دفتر نخست وزیر رژیم صهیونی ماجرا را منکر شد و در ادامه هم گروه سایبری حنظله فهرست مخاطبین رئیس دفتر نتانیاهو را منتشر کرد.

گروه سایبری حنظله همچنین تصاویر مهمانی های خصوصی رئیس دفتر نتانیاهو و تصاویر حلقه امنیتی نزدیک به او را منتشر کرده است.