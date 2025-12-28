پخش زنده
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نهادهای مالی در عبور بازار سرمایه از شرایط سخت، نقش پر قدرتی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید یاری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تامین مالی گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات مؤثر اخیر، در حوزه مالی و تامین مالی اتفاق افتاده است. سازمان بورس تلاش کرده فضایی ایجاد شود که در چند سال آینده، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه بیش از گذشته جایگزین تامین مالی از بازار پول شود.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوتهای ماهوی بازار سرمایه و بازار پول توضیح داد: برخلاف نظام بانکی که بسیاری از فرآیندهای تامین مالی کمتر دیده میشود، در بازار سرمایه حتی کوچکترین رخدادها بهسرعت در سطح عمومی منعکس میشود. این شفافیت اگر چه نقطه قوت بازار سرمایه است، اما در عین حال کار را دشوارتر میکند.
وی افزود: تشکیل کارگروههای تخصصی کانون نهادهای سرمایهگذاری میتوانند به تعمیق بازار سرمایه کمک کرده و بسیاری از مسائل و چالشهای مشترک میان کانون و سازمان را از طریق یک درگاه واحد، سادهتر و سریعتر پیگیری کنند.