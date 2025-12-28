به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز یکشنبه در نهمین جلسه شورای اشتغال استان خوزستان بیان کرد: برای اولین بار و پس از پیگیری‌های انجام‌شده، مرز چذابه به یک کد ترانزیتی مجهز شد که اتفاق بسیار خوشایندی است.

وی افزود: از این پس، این مرز به عنوان یک مرز ترانزیتی رسمی برای ورود و خروج کالا مبنای عملیات تجاری قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به تاثیر این تصمیم بر توسعه اقتصادی منطقه تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به گسترش تجارت با کشور عراق و همچنین ایجاد بستر‌های اشتغال بیشتر در بخش‌های مختلف کمک کند.

موالی‌زاده در ادامه به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵۶ درصد از میزان سهمیه اشتغال استان توسط دستگاه‌های اجرایی محقق شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اعتبارات تبصره ۲۸ بودجه و تسهیلات بانکی برای اشتغال افزود: باید برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری انجام شود.

بر اساس این گزارش، سهمیه در نظر گرفته شده برای اشتغال استان خوزستان در سال جاری، ایجاد حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید است.