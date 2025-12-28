به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت کشور افغانستان در رشته پیام‌هایی اعلام کرد: نیرو‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس استان فراه در عملیات جداگانه، ۲ کارگاه تولید مواد مخدر را در شهرستان «بکوا» از توابع استان فراه کشف و نابود کردند.

همچنین نیرو‌های پلیس در این عملیات، ۲۷ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع «شیشه» و مقادیر زیادی مواد شیمیایی پیش ساز مواد مخدر را نیز کشف و ضبط کردند.

در این بیانیه آمده است: دو نفر در ارتباط با تولید مواد مخدر بازداشت شدند که پس از تحقیقات ابتدایی به نهاد‌های قضایی سپرده خواهند شد.

این کارگاه‌های تولید مواد مخدر درحالی کشف و معدوم شده است که مقامات ایرانی همواره از تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در سال ۲۰۲۵ میلادی در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن ۲۰ درصد و تولید مواد مخدر ۳۲ درصد کاهش یافت، اما شواهد نشان می‌دهد تولید مواد مخدر صنعتی در این کشور رو به افزایش است.