دادستان کل کشور گفت: استفاده از ظرفیت ریشسفیدان و معتمدان محلی در تأمین امنیت روانی جامعه بسیار مؤثر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور در تماس تلفنی با محسن کمالی دادستان شهرستان ایرانشهر، از آخرین وضع عملکردی، آماری و نیازمندیهای دادستانی ایرانشهر مطلع شد.
در این گفتوگوی تلفنی، دادستان کل کشور با هدف دریافت گزارش روند رسیدگیها، میزان ورودی و موجودی پروندهها، وضعیت نیروی انسانی، شرایط منطقه و همچنین پیگیری اجرای سیاستهای کلان قضائی، با دادستان ایرانشهر گفتوگو کرد.
دادستان ایرانشهر در این مکالمه با ارائه گزارشی از وضعیت دادسرا، به تشریح تعداد شعب، میزان ورودی پروندهها در شعب دادیاری و بازپرسی، اقدامات انجامشده برای کاهش پروندههای رسوبی و ساماندهی پروندههای سنوات گذشته پرداخت و از تلاش مجموعه قضائی برای کنترل موجودی پروندهها و جلوگیری از انباشت آنها خبر داد.
دادستان کل کشور با اشاره به شرایط خاص منطقه، بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم ورودی پروندهها تأکید کرد و گفت: با تزریق نیروهای جدید و برگزاری دورههای آموزشی در سطح استان، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به تحرکات گروهکهای معاند و اقدامات تروریستی در منطقه، افزود: عموم مردم ایرانشهر و استان سیستان و بلوچستان مردمی وفادار به اسلام و نظام جمهوری اسلامی هستند و دشمنان با فریب برخی از جوانان، بهدنبال ناامن جلوه دادن منطقه و کمرنگ کردن خدمات نظام هستند، در حالی که مردم قدردان خدمات ارائهشده بوده و پیوند عمیق قلبی و اعتقادی با نظام و جمهوری اسلامی دارند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در حقوق شهروندی، آزادیهای مشروع و عدم تبعیض میان اقوام و مذاهب، کارنامه قابل دفاعی دارد، گفت: حضور و فعالیت برادران اهلسنت در مسئولیتهای ارشد اجرایی، نظامی و قضائی نشاندهنده نگاه عادلانه نظام به همه شهروندان است.
حجت الاسلام موحدی همچنین اجرای دقیق و جدی احکام، پیگیری وضعیت محکومان واجد شرایط ارفاقات قانونی، دعوت طرفین به صلح و سازش توسط قضات اجرای احکام و استفاده از ظرفیت ریشسفیدان و معتمدین محلی را در تأمین امنیت روانی جامعه بسیار مؤثر دانست.
دادستان کل کشور بر لزوم ساماندهی اموال توقیفی، تعیین تکلیف سریع خودروها و اموال موجود در پارکینگها بهویژه با توجه به شرایط آبوهوایی گرم منطقه تأکید کرد و خواستار نظارت جدی بر بازار و همکاری مستمر با تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و تضییع حقوق مردم شد.
وی با اعلام آمادگی برای پیگیری نیازهای اعلامی دادستانی ایرانشهر، سلام خود را به خانواده، همکاران قضائی و اداری این دادسرا ابلاغ کرد و از خدمات صادقانه مجموعه قضائی در خدمترسانی به مردم منطقه قدردانی کرد.