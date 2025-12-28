مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از پیشرفت قابل توجه زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی در سایت کوی زنگان خبر داد و گفت: بخش عمده واحد‌های مسکونی این سایت پس از تکمیل انشعابات، به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سعید شاهین‌فر اعلام کرد ۹۵ درصد تأسیسات زیربنایی سایت کوی زنگان شامل آب، فاضلاب، برق و گاز تکمیل شده است.

به گفته وی، از مجموع ۵ هزار واحد مسکونی، حدود ۴ هزار واحد پس از برقراری کامل انشعابات به متقاضیان تحویل داده شده است.

شاهین‌فر تأکید کرد هیچ واحدی بدون انجام زیرساخت‌های لازم واگذار نشده است.

وی از بهره‌برداری مدرسه ۱۲ کلاسه ابتدایی ایرانیان در سال تحصیلی جدید خبر داد.

همچنین ساخت مدرسه دوم با بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی زنجان از انجام مناقصه پروژه تجاری و خطی در این سایت خبر داد.

به گفته او، عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز می‌شود.

شاهین‌فر افزود: مناقصه احداث یک باب مسجد نیز در حال انجام است.

وی به پیشرفت ۷۵ درصدی جدول‌گذاری و آسفالت معابر اشاره کرد.

در مجموع بیش از ۲۳ هزار و ۴۵۰ تن آسفالت در سایت کوی زنگان اجرا شده است.