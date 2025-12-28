پخش زنده
طرح پژوهشی دانشیار دانشگاه یزد با عنوان «تولید نرمافزار عملکرد و عیبیابی کمپرسور واحد کاتالیستی با استفاده از هوش مصنوعی» بهعنوان طرح برتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح پژوهشی دکتر احمدرضا فقیه خراسانی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد، با هدف توسعه فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری در صنعت پالایش نفت، موفق به کسب عنوان طرح برتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران شد.
این طرح با همکاری پالایشگاه آبادان و در چارچوب تعامل دانشگاه و صنعت اجرا شده و با بهرهگیری از هوش مصنوعی، امکان پایش عملکرد و عیبیابی کمپرسور واحد کاتالیستی را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، طرح یادشده به دلیل نقش مؤثر در بومیسازی دانش فنی، افزایش کارایی عملیاتی و ارتقای سطح فناوری در صنعت پالایش نفت، مورد توجه و تقدیر ویژه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گرفته است.
موفقیت این طرح، گامی مؤثر در تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی استان یزد در حل مسائل راهبردی کشور ارزیابی میشود.