آیتالله جمی در طول دوران هشت سال دفاع مقدس باعث قوت قلب رزمندگان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیتالله غلامحسین جمی، در سال ۱۳۰۰ در قصبه اهرم بوشهر به دنیا آمد. پدرش از مردان خوشنامی بود که در منزل خود مکتبخانه دایر کرده بود و به نوجوانان و جوانان منطقه درس میداد.
او خواندن و نوشتن را در مکتبخانه پدر آغاز کرد. علاقه به تحصیل علوم دینی وی را واداشت تا در سالهای پایانی دهه ۱۳۲۰ به نجف اشرف مهاجرت کند.
در نجف، وارد حوزه علمیه شد و از محضر روحانیون و علمای آن شهر کسب فیض کرد. وی فعالیتهای موثری در دوران نهضت اسلامی داشت.
همچنین در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر این فعالیتها ادامه داد. نقش موثر و بیبدیل وی در کمک به مردم آبادان در جبهههای جنگ هیچ وقت فراموش شدنی نیست.
مرحوم آیت الله غلامحسین جمی در هفتم دیماه ۱۳۸۷ پس از تحمل سالها رنج بیماری، در سن ۸۳ سالگی در بیمارستان امام آبادان به دعوت حق لبیک گفت و بنا به وصیت آن مرحوم پیکرش در وادی السلام نجف اشرف به خاک سپرده شد.