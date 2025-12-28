پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران گفت: با تامین اعتبارات لازم، تمامی دستگاههای اجرایی استان به مولدهای انرژی و دیزلژنراتور مجهز خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران از نصب و بهرهبرداری یک دیزلژنراتور در اداره استاندارد نوشهر برای تداوم خدماترسانی در شرایط اضطراری خبر داد.
حمیدرضا رسولی افزود: بر اساس ابلاغیههای سازمان پدافند غیرعامل کشور و با توجه به حساسیت ماموریت دستگاههای حیاتی، نصب دیزلژنراتور در مراکز مهم و قابل حفاظت ضروری است تا در شرایط تهدید یا بحران، خدمات به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران با بیان اینکه دیزلژنراتور ۱۶۰ کاوا در مجموعه اداره استاندارد غرب استان به بهرهبرداری رسید، افزود: این تجهیز میتواند از اختلال در فرآیندهای نظارتی، آزمایشگاهی و خدماتی اداره استاندارد جلوگیری کند و نقش موثری در مدیریت شرایط اضطرار داشته باشد.
رسولی ادامه داد: یکی از دغدغههای جدی استاندار مازندران، تداوم خدماترسانی و جلوگیری از توقف امور مردم است و افتتاح این دیزلژنراتور، یکی از مصادیق عملی تحقق این رویکرد در سطح استان به شمار میرود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با تامین اعتبارات لازم، تمامی دستگاههای اجرایی استان به مولدهای انرژی و دیزلژنراتور مجهز شوند تا در هیچ شرایطی، خللی در ارائه خدمات به مردم مازندران ایجاد نشود.